Nuoto, Assoluti Settecolli 2020 in tv: dove vederli in chiaro e diretta streaming (Di martedì 11 agosto 2020) Il Nuoto italiano torna a saggiare le competizioni con il 57° Trofeo Settecolli Frecciarossa, valevole come Campionato Italiano Assoluto Open 2020. Gli atleti azzurri sono pronti a tornare in vasca per contendersi la vittoria nel primo evento ufficiale post-lockdown. Le serie veloci del pomeriggio saranno visibili in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD a partire dalle ore 18:50 e in diretta streaming sulla piattaforma gratuita Raiplay. Inoltre, Sportface.it vi racconterà le gare con una diretta testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdervi davvero nulla. GLI AZZURRI CONVOCATI IL PROGRAMMA COMPLETO Leggi su sportface

