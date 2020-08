Netflix ti fa ricco. Forbes pubblica la classifica dei 10 attori più pagati del 2020 (Di martedì 11 agosto 2020) Effetto Netflix sui portafogli delle star del cinema. Gli assegni staccati dal gruppo statunitense modellano e ridefiniscono la classifica dei dieci attori più pagati al mondo compilata dalla rivista Forbes. Il colosso dello streaming ha pagato in tutto 140 milioni di dollari a sei dei dieci nomi della top ten. Al primo posto c’è Dwayne Johnson che nel 2020 porterà a casa oltre 87 milioni di dollari di cui 23 milioni grazie a Netflix che lo ha voluto per il suo prossimo film Red Notice. In seconda posizione si piazza Ryan Reynolds con 71,5 milioni. Solo per il thriller d’azione “Six underground” prodotto sempre da Netflix del 2019 Reynolds aveva incassato 20 milioni di euro. Ora ci sarebbe in cantiere un ... Leggi su ilfattoquotidiano

