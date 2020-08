Nessuna traccia di marito e moglie dispersi da lunedì sera in valle Cannobina (Di martedì 11 agosto 2020) Hanno perso il sentiero nella zona di Cavaglio: in mattinata il marito ha chiesto aiuto con due telefonate durate pochi secondi Leggi su lastampa

MediasetTgcom24 : Messina, Viviana Parisi è morta: è suo il cadavere ritrovato a Caronia | Ancora nessuna traccia del piccolo Gioele… - rtl1025 : ?? È di Viviana #Parisi il cadavere trovato nel pomeriggio nei boschi attorno a #Caronia. Secondo quanto si apprende… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Cerchiamo ancora notizie di Piero Milesi. Il 57enne è scomparso in #Svizzera nell'agosto 2015. La sua moto ritrovata a… - IlMagodiIos : RT @GiampaoloGalli: Qui tutti i dati sulla spesa sanitaria pubblica. Nessuna traccia di tagli. È un bufala!! @Scacciavillani https://t.… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Cerchiamo ancora notizie di Piero Milesi. Il 57enne è scomparso in #Svizzera nell'agosto 2015. La sua moto ritrovata a… -

Ultime Notizie dalla rete : Nessuna traccia

La Stampa

Dj morta, si complicano le ricerche di Gioele: nessuna telecamera ha ripreso la donna e il figlio ... Viviana Parisi è sparita per poi riapparire prima di fare perdere le sue tracce, un'inchiesta per ...Castello d'Agogna, 11 agosto 2020 - I carabinieri, grazie alla segnalazione di un cittadino che aveva notato movimenti sospetti nei pressi dell'abitazione di un pensionato di 87 anni in quel momento a ...