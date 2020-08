Milano, migrante positivo: tensione nel centro di accoglienza blindato in attesa dei tamponi (Di martedì 11 agosto 2020) Da stanotte il centro accoglienza profughi Il Faro a Milano, gestito da Angel Service in via Quintiliano 46, è circondato da militari e forze dell’ordine: un ragazzo ghanese residente nella struttura è stato trovato positivo al Coronavirus a seguito di un test effettuato sul suo posto di lavoro. I 43 residenti del centro saranno sottoposti tutti a tampone, ma non nella giornata di oggi per indisponibilità di personale medico. I test dovrebbero essere effettuati domani, per cui il centro è presidiato affinché nessuno esca. Il ragazzo ghanese lavora allo smaltimento degli abiti usati. Proprio nella fabbrica in cui lavora (ora chiusa), a quanto sembra, a seguito dei tamponi effettuati sul personale, molti dipendenti sarebbero ... Leggi su tpi

bianca_caimi : RT @tpi: Tensione nel centro accoglienza a Milano: un lavoratore ganese positivo, personale e 43 ospiti in attesa di tampone. - stanzaselvaggia : Tensione e ritardo nelle comunicazioni. Come gestire (male) un caso di positività in un centro accoglienza a Milano… - ITALEXIT78 : RT @tpi: Tensione nel centro accoglienza a Milano: un lavoratore ganese positivo, personale e 43 ospiti in attesa di tampone. - stanzaselvaggia : RT @tpi: Tensione nel centro accoglienza a Milano: un lavoratore ganese positivo, personale e 43 ospiti in attesa di tampone. - tpi : Tensione nel centro accoglienza a Milano: un lavoratore ganese positivo, personale e 43 ospiti in attesa di tampone. -

Ultime Notizie dalla rete : Milano migrante Migranti, hanno ridotto Milano un dormitorio pubblico. Ecco il video della... Secolo d'Italia Milano, migrante positivo: tensione nel centro di accoglienza blindato in attesa dei tamponi

Da stanotte il centro accoglienza profughi Il Faro a Milano, gestito da Angel Service in via Quintiliano 46, è circondato da militari e forze dell’ordine: un ragazzo ghanese residente nella struttura ...

Il successo con Testori. Poi portò a Roma il suo teatro "milanese"

Una Milano differente da quella di oggi la vide muovere i primi ... Franca Valeri non era solo teatro, e una volta migrata a Roma - dove con Vittorio Caprioli fondò l'innovativa compagnia de I Gobbi - ...

Da stanotte il centro accoglienza profughi Il Faro a Milano, gestito da Angel Service in via Quintiliano 46, è circondato da militari e forze dell’ordine: un ragazzo ghanese residente nella struttura ...Una Milano differente da quella di oggi la vide muovere i primi ... Franca Valeri non era solo teatro, e una volta migrata a Roma - dove con Vittorio Caprioli fondò l'innovativa compagnia de I Gobbi - ...