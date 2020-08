Maltempo, grandine e tornado: ad agosto 2020 ben 12 tempeste al giorno da Nord a Sud (Di martedì 11 agosto 2020) “L’agosto 2020 è segnato fino ad ora da una media di 12 tempeste al giorno da Nord a sud fra grandinate, tornado e bombe d’acqua generate dal grande accumulo di energia termica nell’atmosfera“: è quanto emerge da una elaborazione di Coldiretti su dati dell’European Severe Weather Database (Eswd) in riferimento all’ultima ondata di caldo “che sta investendo l’Italia con allarme rosso in diverse città della Penisola mentre violenti temporali, frane, smottamenti con abitazioni evacuate hanno colpito il Trentino Alto Adige e la Protezione civile del Veneto ha lanciato l’allerta di criticità idrogeologica ed idraulica per la possibilità di forti nubifragi di calore.Negli ultimi dieci giorni ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo grandine Maltempo, grandine e tornado: ad agosto 2020 ben 12 tempeste al giorno da Nord a Sud Meteo Web Temporali e forte vento sull’Astigiano, alberi caduti e strade allagate

Dopo i violenti temporali dell’1 e 2 agosto, il maltempo continua a flagellare l’Astigiano. Il forte vento e i temporali che si sono sviluppati oggi pomeriggio hanno nuovamente colpito diversi paesi d ...

Umbria, grandine: danni per cinque milioni alle colture

Bombe d’acqua e grandinate, le imprese agricole umbre fanno la conta dei danni. Nella giornata di ieri l’assessore regionale Roberto Morroni, il presidente Albano Agabiti e il direttor Mario Rossi di ...

