La Raggi si ricandida per far sprofondare Roma

"Vado avanti", non poteva esserci slogan peggiore da parte di Virginia Raggi per annunciare la propria ricandidatura alle comunali di Roma del prossimo anno. Già ci immaginiamo i commenti nelle borgate alla notizia della nuova discesa in campo della sindaca grillina: "Ah Virgì no, tutto ma nun andà avanti". Saggezza popolare, si direbbe in questi casi. Già, perché a giudicare dai quattro anni di amministrazione pentastellata, ci sarebbe bisogno di tutto tranne che di continuità. Non solo la Raggi non è riuscita a risolvere gli atavici problemi di Roma ma ha aumentato il divario tra la capitale italiana e le omologhe europee in modo drammatico. D'altro canto il confronto è impietoso anche con le altre grandi

