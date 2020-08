Indonesia: prosegue l’eruzione del vulcano Sinabung, terreni ricoperti di detriti e cenere (Di martedì 11 agosto 2020) prosegue l’eruzione del vulcano Sinabung, in Indonesia, che ieri ha generato un’enorme colonna di cenere innalzatasi fino a 5.000 metri d’altezza, ricoprendo le zone vicine di detriti e polvere. Il vulcano è stato “dormiente” per secoli, per poi ridestarsi nel 2010: da allora 3 eruzioni hanno ucciso oltre 20 persone. Paura in Indonesia, eruzione del vulcano Sinabung: imponente colonna di ceneri alta 5 km VIDEOL'articolo Indonesia: prosegue l’eruzione del vulcano Sinabung, terreni ricoperti di detriti e cenere Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

