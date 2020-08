Il Genoa e le altre squadre italiane in vendita (Di martedì 11 agosto 2020) Ieri è arrivata la conferma: Gestio Capital, con una nota emessa ieri sera, “può confermare che è stata fatta un’offerta per l’acquisto del Genoa Cfc. Al momento – conclude la nota – non siamo in grado di entrare nello specifico di qualsiasi nostra proposta di investimento”. Il Sole 24 Ore spiega oggi che l’offerta proviene da una cordata italiana guidata da Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi. Gestio Capital è un family office con base a Londra fondato da Matteo Manfredi, e che coinvolge in quota minoritaria anche Aser Ventures, la holding sportiva di Radrizzani, proprietario del Leeds che ha riportato il club inglese allenato da Marcelo Bielsa in Premier League dopo 16 anni. Tra i proponenti, in quota minoritaria, anche un fondo statunitense di private equity. Ma non sembra aver scaldato il cuore ... Leggi su nextquotidiano

clikservernet : Il Genoa e le altre squadre italiane in vendita - Noovyis : (Il Genoa e le altre squadre italiane in vendita) Playhitmusic - - Giusepp27612020 : RT @frankfn9: @jo19N26 'eh ma fa tripletta contro il Genoa poi appena trova un difensore più forte davanti sparisce'. Quanto mi hanno cagat… - frankfn9 : @jo19N26 'eh ma fa tripletta contro il Genoa poi appena trova un difensore più forte davanti sparisce'. Quanto mi h… - violanews : Preziosi furioso: 'Vogliono il Genoa? Offerta ridicola, li sfido a pubblicarla' - -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa altre Serie A, Genoa su Cutrone. De Paul nel mirino del Milan: il mercato delle altre Toro.it Il Genoa e le altre squadre italiane in vendita

Ieri è arrivata la conferma: Gestio Capital, con una nota emessa ieri sera, “può confermare che è stata fatta un’offerta per l’acquisto del Genoa Cfc. Al momento – conclude la nota – non siamo in grad ...

Mercato Genoa, Bulka per il dopo Perin

Gli uomini mercato rossoblù stanno cercando un erede nel caso probabile che Perin lasci il Grifone. E’ sempre più Marcin Bulka l’erede designato di Mattia Perin per la porta del Genoa. L’idea che l’at ...

Ieri è arrivata la conferma: Gestio Capital, con una nota emessa ieri sera, “può confermare che è stata fatta un’offerta per l’acquisto del Genoa Cfc. Al momento – conclude la nota – non siamo in grad ...Gli uomini mercato rossoblù stanno cercando un erede nel caso probabile che Perin lasci il Grifone. E’ sempre più Marcin Bulka l’erede designato di Mattia Perin per la porta del Genoa. L’idea che l’at ...