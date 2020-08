Il fisco allunga le mani sul 730: ecco chi rischia di non avere rimborso (Di martedì 11 agosto 2020) C’è tanta attesa per i contribuenti di vedere in busta paga o nel cedolino della pensione il rimborso del credito del 730. I tempi dovrebbero essere sempre gli stessi, ad eccezione di quelli che presenteranno il 730 nel mese di settembre. In questi casi i tempi d’attesa saranno chiaramente più lunghi. Ma quest’anno c’è una sorpresa. Come si legge sul Giornale, saranno effettuati eventuali controlli dall‘Agenzia delle Entrate. I controlli preventivi saranno rivolti verso quei 730 che avranno apportato alcune modifiche rispetto al modello precompilato. L’intervento dell’Agenzia delle Entrate Per far scattare l’intervento dell’Agenzia delle Entrate i 730 messi sotto osservazione dovranno mostrare segnali di incoerenza o prevedere rimborsi superiori ai 4mila euro. Le verifiche verranno fatte al ... Leggi su secoloditalia

