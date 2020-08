Hyper Scape, il battle royale di Ubisoft, è ora disponibile per PC, Xbox One e PS4 (Di martedì 11 agosto 2020) Ubisoft attraverso un comunicato stampa annuncia che Hyper Scape è ora disponibile per PC, PlayStation 4 e la famiglia di console Xbox One, con il lancio della sua Stagione uno: "The First Principle". Hyper Scape è un frenetico battle royale urbano free-to-play sviluppato dallo studio di Ubisoft Montreal e ambientato nella città virtuale di Neo-Arcadia, dove fino a 100 giocatori potranno affrontarsi per diventare i campioni di Hyper Scape.Rinnovando il genere dei battle royale, Hyper Scape introduce alcune meccaniche di gioco innovative, come gli Hack, il Decadimento, lo Scontro finale e molte ... Leggi su eurogamer

oOShinobi777Oo : Disponibile un pacchetto gratuito per Hyper Scape su PS4 (solo per abbonati Playstation Plus) - tech_gamingit : Disponibile un pacchetto gratuito per Hyper Scape su PS4 (solo per abbonati Playstation Plus) - Giu_8 : RT @HyperScapeGame: La Stagione 1 di Hyper Scape è ora disponiibile su PS4, Xbox One e PC! Entra nel futuro dei Battle Royale. - DravenNHK : RT @UbisoftItalia: Sfidanti, la Stagione 1 di Hyper Scape sarà disponibile in Italia alle 15:00 dell'11 Agosto! ?? ?? ?? Dimensioni stimate d… - gabrirrel : Hyper Scape = bosta -