Giro di vite in Sicilia, controlli a chi torna da Malta, Grecia e Spagna (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ancora un Giro di vite in Sicilia nel contrasto alla diffusione del Coronavirus. Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, come si apprende da fonti di Palazzo d'Orleans, ha pronta un'ordinanza con la quale si impongono misure di controllo sanitario su quanti rientrano da Malta, Spagna e Grecia. Intanto in un colloquio con il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, il governatore Siciliano ha rappresentato la gravità della situazione dei migranti nell'Isola, ribadendo la netta contrarietà alla realizzazione di qualsiasi tendopoli e la soluzione - da sempre proposta - di navi in rada per la quarantena e di rinforzi con i militari dell'esercito. Per l'una e l'altra proposta il ministro ha assicurato di ... Leggi su iltempo

s_parisi : Portano in Parlamento persone senza arte né parte, che fanno concorsi per essere assunti alla Camera, poi danno sus… - tempoweb : Giro di vite in Sicilia, controlli a chi torna da Malta, Grecia e Spagna #sicilia #coronavirus #covid #malta… - Giulia_Barca_fe : RT @TitolareList: ?? Il bonus, il brutto, il cattivo. Il caos sui parlamentari che hanno chiesto il contributo Iva per il coronavirus. Tutti… - NuovoSud : Ancora giro di vite in Sicilia, controlli sanitari per chi arriva da Malta, Spagna e Grecia - albastraniera : RT @thewaterflea: @Jack04094173 @ClaraMutsc @07Emmedi @dileguossi Due volte lo stesso trucco nel giro di poco, con vite umane in gioco. Pen… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro vite Giro di vite sul commercio abusivo, sequestri e denunce Agenzia ANSA Coronavirus, in Sicilia controlli su arrivi dall’estero: ordinanza del governatore su rientri da Malta, Spagna e Grecia

ZCZC9230/SXB XCI20224016926_SXB_QBXB B CRO S0B QBXB ++ Coronavirus,in Sicilia controlli su arrivi dall’estero ++ Ordinanza del governatore su rientri da Malta, Spagna e Grecia (ANSA) – PALERMO, 11 AGO ...

Covid, anche in Sicilia controlli per chi viene da Malta, Spagna e Grecia

Ancora un giro di vite in Sicilia nel contrasto alla diffusione del Coronavirus. Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, come si apprende da fonti di palazzo d’Orleans, ha pronta un’ordi ...

ZCZC9230/SXB XCI20224016926_SXB_QBXB B CRO S0B QBXB ++ Coronavirus,in Sicilia controlli su arrivi dall’estero ++ Ordinanza del governatore su rientri da Malta, Spagna e Grecia (ANSA) – PALERMO, 11 AGO ...Ancora un giro di vite in Sicilia nel contrasto alla diffusione del Coronavirus. Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, come si apprende da fonti di palazzo d’Orleans, ha pronta un’ordi ...