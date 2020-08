Ford - Richiamo per le Kuga plug-in hybrid (Di martedì 11 agosto 2020) La Ford ha richiamato circa 20 mila Kuga plug-in hybrid per un possibile problema alle batterie: nei modelli costruiti fino allo scorso 26 giugno, infatti, è stato evidenziato un potenziale difetto che, in alcune circostanze, potrebbe causare il surriscaldamento degli accumulatori e provocare un incendio.Aggiornamento già pronto. Secondo quanto riportato dal sito dell'Unione Europea dedicato alla sicurezza dei consumatori, il danneggiamento di un modulo di controllo o di un connettore potrebbe comportare l'ingresso di liquidi all'interno della batteria e causare dei cortocircuiti. La Ford avrebbe già avvisato i clienti in possesso di uno degli esemplari da sottoporre al Richiamo, consigliando di non viaggiare in modalità a zero emissioni e di non ricaricare ... Leggi su quattroruote

