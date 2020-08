Esplode deposito di carburante a Volvograd: il video della fiammata visibile per chilometri (Di martedì 11 agosto 2020) Una violenta esplosione, visibile a chilometri di distanza, ha scosso la periferia di Volvograd, in Russia. Un deposito di carburante è andato a fuoco ed è deflagrato, provocando 13 feriti. Ancora da chiarire le cause dell’incidente. L’esplosione ha ricordato, seppur in scala minore, quanto successo la scorsa settimana a Beirut, in Libano, dove sono morte più di 200 persone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

