Era scomparso da circa un anno: i familiari lo trovano in obitorio (Di martedì 11 agosto 2020) I familiari stavano cercando Gennaro Trapanese, 50 anni, da oltre un anno, dopo che il suo allontanamento da casa, avvenuto il 16 luglio del 2019, aveva destato grande preoccupazione. Gennaro Trapanese residente nelle palazzine di edilizia popolare di via Lamaria a Torre del Greco insieme all’anziana mamma e ad altri due fratelli maggiori, sembrava scomparso nel nulla un … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Today_it : Scomparso un anno fa, la famiglia lo cerca ma il corpo era all’obitorio fin dal primo giorno - CultEvent_tweet : RT @fabiogeda: Non mi ero mai accorto che fosse scomparso nei giorni delle #StelleCadenti. C'è della simmetria, in questo. C'era coraggio e… - Notiziedi_it : Scomparso un anno fa: è morto, il corpo era all’obitorio del Secondo Policlinico - FrancoPeppuccio : RT @fabiogeda: Non mi ero mai accorto che fosse scomparso nei giorni delle #StelleCadenti. C'è della simmetria, in questo. C'era coraggio e… - AuryDream : RT @fabiogeda: Non mi ero mai accorto che fosse scomparso nei giorni delle #StelleCadenti. C'è della simmetria, in questo. C'era coraggio e… -