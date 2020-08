Due testimoni hanno raccontato di pestaggi nel carcere di Modena durante la pandemia (Di martedì 11 agosto 2020) AGI - L'8 e il 9 marzo, mentre gli italiani iniziano la fase più dura della pandemia chiudendosi in casa, una settantina di carceri da nord a sud viene attraversata dalle violente proteste dei detenuti innescate dal divieto di colloquio coi familiari per evitare che il contagio dilaghi tra le mura. Nella bolgia degli istituti incendiati e devastati perdono la vita 13 persone, nove nel carcere di Modena di cui quattro durante il trasporto da qui ad altri istituti, uno alla ‘Dozza' di Bologna e tre nella prigione di Rieti. La maggior parte di loro sono giovani e tossicodipendenti che stavano scontando condanne per reati legati alla droga, stipati in celle di pochi metri. Dai primi riscontri emerge che il loro decesso sarebbe dovuto all'ingestione di metadone e psicofarmaci saccheggiati dalle ... Leggi su agi

