Diletta Leotta in versione sexy sirenetta su Instagram: tra i follower spunta anche il maestro Beppe Vessicchio (Di martedì 11 agosto 2020) Diletta Leotta posta una foto in bikini: spunta il commento di Beppe Vessicchio Diletta Leotta posta una foto sul suo profilo Instagram che la ritrae in bikini e tra i follower spunta anche il maestro Beppe Vessicchio, che ha proposto un suo personalissimo commento, scatenando le reazioni della Rete. La conduttrice di Dazn, che sta trascorrendo le vacanze in Sardegna in compagnia di alcuni amici, ha proposto un’istantanea che la immortala in versione sexy sirena, mentre nuota sott’acqua. L’immagine ha scatenato la solita valanga di commenti, incluso quello di Beppe ... Leggi su tpi

irombeach : @DiMarzio arriva Diletta Leotta al PADOVA????? - MFerraglioni : DILETTA LEOTTA SENZA MUTANDE E’ CAOS #dilettaleotta - Tv3Blog : DILETTA LEOTTA SENZA MUTANDE E’ CAOS #dilettaleotta - BlogSocialTv1 : DILETTA LEOTTA SENZA MUTANDE E’ CAOS #dilettaleotta - Tv2Blog : DILETTA LEOTTA SENZA MUTANDE E’ CAOS #dilettaleotta -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta Amadeus, Diletta Leotta e Formigli: il Festival della Tv di Dogliani oltre il coronavirus La Stampa Giffoni 50: da Stallone a Richard Gere, il programma del Festival

Pronti, partenza, via! Oggi, martedì 11 agosto 2020, è ufficialmente iniziato Giffoni 50, il festival di cinema per ragazzi più famoso al mondo. Dato il periodo delicato che stiamo vivendo, la manifes ...

Diletta Leotta splendida sirena: nuota su Instagram e incanta tutti

Diletta Leotta nuota su Instagram e incanta tutti nei panni di una splendida sirena. Dopo un anno impegnativo, la conduttrice si è concessa una vacanza al mare all’insegna del relax e del divertimento ...

Pronti, partenza, via! Oggi, martedì 11 agosto 2020, è ufficialmente iniziato Giffoni 50, il festival di cinema per ragazzi più famoso al mondo. Dato il periodo delicato che stiamo vivendo, la manifes ...Diletta Leotta nuota su Instagram e incanta tutti nei panni di una splendida sirena. Dopo un anno impegnativo, la conduttrice si è concessa una vacanza al mare all’insegna del relax e del divertimento ...