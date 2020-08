Coronavirus, troppi ragazzi positivi: paura per i nuovi focolai (Di martedì 11 agosto 2020) I dati altalenanti di questi giorni parlano di una situazione dei contagi ancora poco stabile. Dai dati forniti dal Ministero della Salute, appena venerdì si era tornati sopra quota 500 contagi, rimasti alti anche nei giorni scorsi con 463 nuovi casi. Intanto però i dati di ieri migliorano sensibilmente: i nuovi contagi da Coronavirus in Italia sono 259 aggiornati al 10 agosto; in aumento i ricoveri: in totale sono 46 i malati in terapia intensiva, con altri 16 ricoveri con sintomi in più. Il numero dei guariti si attesta a 150 e porta il totale a 202.248 persone che sono riuscite a sconfiggere il virus. Il problema ora sono i casi di importazione: il fenomeno più attestato in questo momento è quello di giovani che in vacanza all’estero tornano in Italia dopo essere ... Leggi su thesocialpost

