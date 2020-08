Coronavirus, Sileri “Quarantena dai Paesi a rischio unica difesa” (Di martedì 11 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Vaccino anti Covid obbligatorio? Se ne parla troppo del vaccino quando ancora non è disponibile, è possibile sia disponibile qualcosa di funzionale entro fine anno, poi non sappiamo cosa succederà nei prossimi mesi in termini di numeri dei contagi”. Lo ha detto il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ospite di “Agorà Estate”, su Rai Tre.Rispondendo a una domanda sulla quarantena per chi torna da alcuni Paesi, anche dell’area Schengen, Sileri ha risposto così: “Se ci sono Paesi dell’area Schengen dove l’epidemia è fuori controllo è chiaro che l’unico modo per difenderci è la quarantena e poi l’uso spregiudicato dei tamponi per chi rientra. I numeri cambiano, siamo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

