Coronavirus, in Sicilia 89 nuovi casi: numero più alto in Italia ma 71 sono migranti (Di martedì 11 agosto 2020) sono 89 i nuovi contagiati in Sicilia per quanto riguarda l'epidemia di Coronavirus . l'incremento maggiore di tutte le regioni d'Italia, ed la prima volta che accade. Dopo l'Isola la Lombardia, 68, e ... Leggi su gazzettadelsud

