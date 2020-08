Coronavirus, 47esima vittima nel Casertano: è un 85enne da mesi ricoverato al Cotugno (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – La provincia di Caserta conta il 47esimo morto da Coronavirus. Emerge dal report pubblicato dall’Asl: si tratta di un 85enne di Mondragone, che era ricoverato da circe due mesi all’ospedale Cotugno di Napoli per altre patologie, e che si è scoperto positivo al Covid-19. Si tratta comunque di un contagio non collegato al focolaio scoppiato a Mondragone, nel quartiere dei palazzi Ex Cirio, tra fine giugno e inizio luglio, focolaio ormai spento, visto che al momento nel comune del litorale Casertano risulta solo un positivo. Nei giorni scorsi era deceduta un’anziana di Conca della Campania, paesino dell’Alto-Casertano dove era emerso un altro piccolo focolaio legato ad una badante dell’est ... Leggi su anteprima24

