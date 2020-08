Condannata la direttrice delle medie che rese possibile l'alcol-party di diploma (Di martedì 11 agosto 2020) La donna è stata ritenuta responsabile dal giudice, fatta chiarezza sul come e il perché successe il fattaccio Leggi su media.tio.ch

alcinx : RT @Ticinonline: Condannata la direttrice delle medie che rese possibile l'alcol-party di diploma #sangallo - Ticinonline : Condannata la direttrice delle medie che rese possibile l'alcol-party di diploma #sangallo -

Ultime Notizie dalla rete : Condannata direttrice

Ticinonline

SAN GALLO - Per una festa di diploma delle scuole medie aveva comprato anche dell'alcol (e parecchio) oltre alle bibite, il party in capanna era poi - prevedibilmente - degenerato. È successo in un is ...Continuano le gaffe di Lucia Azzolina, ministra M5S all’Istruzione. Ieri su Twitter ha postato: «L’Ic Virgili-Salandra di Troia (Foggia) ha subito un’infrazione a opera di ladri che hanno fatto dei da ...