Chiuso per Coronavirus il Castello del “Boss delle Cerimonie”: positive 3 persone dello staff (Di martedì 11 agosto 2020) Un’altra “vittima” del Coronavirus? È la Sonrisa, il Castello-ristorante diventato famoso per la trasmissione televisiva “Il Boss delle Cerimonie”. Ilaria Abbagnale, sindaca del comune di Sant’Antonio Abate (Napoli) dove si trova il locale, ha disposto la chiusura del Castello dopo la richiesta della Asl, che ha segnalato 3 positivi all’interno dello staff della struttura. Si tratta di 3 persone tutte appartenenti allo stesso nucleo familiare e tutte in buone condizioni. All’inizio, la prima persona risultata positiva – 55 anni – aveva manifestato sintomi preoccupanti, iniziati al rientro da un viaggio all’estero. Grazie al ricovero all’ospedale di Cotugno, dove si trova attualmente ... Leggi su open.online

Linkiesta : Dopo quasi tre mesi dalla fine del lockdown, circa il 30% delle pinacoteche e gallerie nel Paese è ancora chiusa me… - repubblica : Australia: il lungo lockdown del Territorio del Nord, chiuso per 18 mesi: 'Così proteggiamo gli aborigeni dal coron… - fanpage : Ha lasciato tre figli piccoli sotto al sole sul balcone, un altro era chiuso in casa - Dani_Violante : RT @__EthelByrond__: “Una persona cambia (solitamente, aggiungo io) per due ragioni, o ha aperto gli occhi o ha chiuso il cuore.” - hassan_riccardo : @kenyaEin @AzzolinaLucia Calcolando che ha chiuso le scuole a fine febbraio di tempo ne dovrebbe avere ?? comunque p… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiuso per Coronavirus Cesenatico, municipio chiuso per covid il Resto del Carlino Furti e danni, città presa di mira dai ladri

Un grazie va comunque alle forze dell’ordine – chiude il consigliere – per l’importante lavoro che svolgono nel limitare e reprimere questi fenomeni". Anche il sindaco Omar Barbierato, all’indomani ...

Donadoni saluta la Cina: esonerato dallo Shenzhen

Si chiude dopo poco più di un anno l'esperienza ... Secondo i media cinesi, a prenderne il posto potrebbe essere Jordi Cruyff ma per il momento la società si è limitata a promuovere Zhang ...

Un grazie va comunque alle forze dell’ordine – chiude il consigliere – per l’importante lavoro che svolgono nel limitare e reprimere questi fenomeni". Anche il sindaco Omar Barbierato, all’indomani ...Si chiude dopo poco più di un anno l'esperienza ... Secondo i media cinesi, a prenderne il posto potrebbe essere Jordi Cruyff ma per il momento la società si è limitata a promuovere Zhang ...