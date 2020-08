Bonus presi dai politici, ora i partiti promettono severità e indagini interne (Di martedì 11 agosto 2020) I partiti chiamati in causa dallo scandalo Bonus stanno avviando indagini interne per scovare i furbetti che hanno fatto richiesta per ricevere i 600 euro destinati alle partite IVA. Che quei nomi li faccia pure Pasquale Tridico –presidente dell’Inps – sostengono gli esponenti della Lega. Ma Tridico non vuole e forse non può, per … L'articolo Bonus presi dai politici, ora i partiti promettono severità e indagini interne proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Ettore_Rosato : #Agosto lo passiamo a Montecitorio, come tanti italiani impegnati a lavorare. Poi c’è qualche cialtrone,quelli che… - giul9801 : RT @RobertoMerlino1: “Io mi chiedo come facciano gli elettori leghisti a sopportare di essere presi per il culo ogni giorno, costantemente,… - marcodilecce : Il teatrino di tre parlamentari che si sono presi il bonus da #600euro non deve far cadere in trappola gli italiani… - Walter00365070 : RT @GenCar5: Ubaldo Bocci, candidato di #Salvini a sindaco di #Firenze, professionista da 277.000€ dichiarati 2019, ha preso il #bonus di 6… - corbellalorenzo : RT @GenCar5: Ubaldo Bocci, candidato di #Salvini a sindaco di #Firenze, professionista da 277.000€ dichiarati 2019, ha preso il #bonus di 6… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus presi Bonus Covid, la Regione si assolve. Bocci: "Li ho presi per beneficenza" LA NAZIONE Dara e Murelli, chi sono i leghisti sospettati di aver preso il bonus

Furbetti di Montecitorio, chi sono i due deputati leghisti sospettati di aver chiesto e ottenuto il bonus Inps per le partite Iva. Andrea Dara: nato nel '79 a Castel Goffredo (in provincia di Mantova) ...

Bonus Iva, sulle elezioni in Veneto la grana dei "furbetti" del Carroccio tra i candidati .Lega: "In lista no a chi ha preso i 600 euro"

Hanno fatto una grandissima sciocchezza", ha detto Lorenzo Fontana sl sito del Corriere della Sera.Sono giornate febbrili, con frequenti contatti trae Luca Zaia. "Dovremo parlarne al nostro direttivo ...

Furbetti di Montecitorio, chi sono i due deputati leghisti sospettati di aver chiesto e ottenuto il bonus Inps per le partite Iva. Andrea Dara: nato nel '79 a Castel Goffredo (in provincia di Mantova) ...Hanno fatto una grandissima sciocchezza", ha detto Lorenzo Fontana sl sito del Corriere della Sera.Sono giornate febbrili, con frequenti contatti trae Luca Zaia. "Dovremo parlarne al nostro direttivo ...