Bonus Inps, il Garante della privacy: “I nomi dei deputati si possono pubblicare” (Di martedì 11 agosto 2020) Il Garante per la protezione dei dati personali, in relazione alla vicenda dei deputati che hanno ricevuto il Bonus Covid per le partite Iva, ha fatto sapere che le norme sulla privacy non impediscono di rendere noti i dati relativi ai beneficiari del contributo, dal momento che si tratta di personalità pubbliche che hanno richiesto un sussidio pubblico. “Sulla base della normativa vigente, la privacy non è d’ostacolo alla pubblicità dei dati relativi ai beneficiari del contributo laddove, come in questo caso, da ciò non possa evincersi, in particolare, una condizione di disagio economico-sociale dell’interessato”, si legge in una nota del Garante. “Ciò vale, a maggior ragione rispetto a ... Leggi su tpi

lucianonobili : Ma che succede ora se si scopre che nessun parlamentare di @ItaliaViva ha preso il bonus #Inps? Chiedo per un amico. - Mov5Stelle : “Se non dovesse palesarsi spontaneamente chi ha richiesto il bonus 600 euro, chiederò a tutti i nostri parlamentari… - vitocrimi : Mi auguro non sia vero che tra i 5 parlamentari che hanno richiesto il bonus Inps possa esserci qualcuno del… - egidioalagia : RT @LucaBizzarri: Ottimo, da leggere. - Mania48Mania53 : RT @Libero_official: Il sospetto di Paolo Becchi sul 'furbetti dell'#Inps': un'arma di distrazione di massa? #bonus600euro -