Bielorussia in rivolta dopo le elezioni presidenziali (Di martedì 11 agosto 2020) dopo le presidenziali la Bielorussia è in rivolta. La vittoria di Lukashenko ha portato migliaia di manifestanti in piazza. Nelle rivolte ci sono stati anche scontri fra dimostranti e forze dell'ordine. Si sono verificati 1 morto, dozzine di feriti e 3 mila arresti fra i manifestanti. La sfidante del Presidente, Svetlana Tikhanovskaya, si è rifugiata …

