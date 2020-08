Basket, Marco Passera torna a Latina: accordo con la Benacquista (Di martedì 11 agosto 2020) Basket, Benacquista Assicurazioni: dagli Usa arriva anche Jaren Michael Lewis 3 August 2020 Basket, nuovo arrivo in casa Benacquista: accordo con Aristide Mouaha 6 August 2020 Basket, il giovane ... Leggi su latinatoday

BoscoGiorgio98 : Latina Basket è lieta di annunciare ufficialmente di aver siglato un accordo con l’atleta Marco Passera, che farà p… - PlayBasket : #BasketPuglia #TalosBasketRuvo: Marco Di Stefano e la Talos Basket Ruvo ancora insieme - cataldi_marco : RT @massimo_joel: @rflgreco @SkySport Confermo. Le redazioni di Basket, Formula 1 e anche Tennis sono di un altro livello e professionalità… - TeatrinoDeFondi : ?? Oggi 9 agosto h 21:30 ??Arena Estiva - Il Teatrino al Pinocchi?? ??San Miniato Basso - Campo da Basket - Casa Cultur… - RuvoLiveIt : La Talos Basket Ruvo riparte da coach Marco Di Stefano alla guida tecnica del settore giovanile… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Marco

LatinaToday

Molte sono le novità per la prossima stagione 2020-21 della Sestese Basket, dalla prima squadra fino al settore minibasket a seguito del cambio avvenuto ai vertici della dirigenza sportiva. In seguito ...Marco Sodini inizia la sua carriera di allenatore di pallacanestro nel 1994 come allenatore della Pallacanestro femminile Viareggio, squadra che allena per un quinquennio. Nel 2001 passa al basket mas ...