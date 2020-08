Barcellona-Bayern Monaco, Matthaus snobba Messi: “Ecco chi è il miglior attaccante del mondo” (Di martedì 11 agosto 2020) Lothar Matthaus non ha dubbi.Bandiera del Bayern di Monaco e della Nazionale tedesca per oltre vent'anni, il classe 1961 ha detto la sua in vista della prossima sfida di Champions League che vedrà protagonisti il Barcellona e gli uomini di Hans-Dieter Flick, in programma il prossimo 14 agosto alle ore 21. “Naturalmente il Barcellona ha la qualità per dare il meglio di sé in una partita. Ma penso che il Bayern dovrebbe fare tanti errori e tante cose sbagliate per perdere contro questo Barça. Non è più lo stesso di prima, hanno Messi, certo. E un giocatore come lui è un genio. Ma da solo non basterà contro questo Bayern. I catalani non mi spaventano", sono state le sue parole.Ma non solo; ... Leggi su mediagol

