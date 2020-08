Andreazzoli nello staff di Pirlo: l’ultima idea della Juve (Di martedì 11 agosto 2020) Potrebbe essere Andreazzoli l’uomo giusto per affiancare Andrea Pirlo sulla panchina della Juve: è lui l’ultima idea per lo staff Andrea Pirlo è pronto ad iniziare una nuova esperienza come tecnico della Juve, ma a fianco a lui servirà un profilo di esperienza, pronto a supportarlo e a dargli consigli. L’ultima idea è quella che porta ad Aurelio Andreazzoli, ex Roma, Empoli e Genoa. Come spiega La Gazzetta dello Sport, il tecnico sarebbe il collaboratore perfetto per il Maestro, data la sua esperienza su varie panchine di Serie A. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

