Affari opachi in un centro migranti: Meloni tace sul suo candidato indagato (Di martedì 11 agosto 2020) In questo paese le truffe e le ruberie ci sono in tutti i campi ma solo quando si tratta di migranti si mette in discussione il problema nel suo insieme. Come se, per esempio, di fronte a una delle ... Leggi su globalist

Ultime Notizie dalla rete : Affari opachi Migranti, Fratoianni (Leu): Fdi accusa ma loro sindaco indagato Yahoo Notizie Affari opachi in un centro migranti: Meloni tace sul suo candidato indagato

In questo paese le truffe e le ruberie ci sono in tutti i campi ma solo quando si tratta di migranti si mette in discussione il problema nel suo insieme.? Come se, per esempio, di fronte a una delle t ...

Wirecard, giallo sulla fine di un manager

Un’azienda ambiziosa, affari che crescono vorticosamente, connessioni politiche opache, l'ombra della malavita organizzata e poi un crac clamoroso, con i manager inseguiti da mandato di cattura: manca ...

In questo paese le truffe e le ruberie ci sono in tutti i campi ma solo quando si tratta di migranti si mette in discussione il problema nel suo insieme.? Come se, per esempio, di fronte a una delle t ...Un’azienda ambiziosa, affari che crescono vorticosamente, connessioni politiche opache, l'ombra della malavita organizzata e poi un crac clamoroso, con i manager inseguiti da mandato di cattura: manca ...