Virginia Raggi si ricandida a sindaco di Roma (Di lunedì 10 agosto 2020) AGI - "Non ci sto ad apparecchiare la tavola per far mangiare quelli di prima. Sono convinta che dobbiamo andare avanti". Con queste parole il sindaco di Roma Virginia Raggi ha annunciato ai consiglieri M5s la sua ricandidatura per il Campidoglio. Immediata la replica della Lega: "Alla Raggi sembra non essere bastata questa sua prima esperienza da sindaco di Roma per dimostrare a tutti la sua totale incapacità. L'annuncio di una ricandidatura alla guida della Capitale non potrà che essere accolta con totale contrarietà da parte dei romani che non vedono l'ora di poter tornare al voto e mandarla finalmente a casa" scrive in una nota Laura Corrotti, consigliere alla Regione Lazio. Leggi su agi

