Tunnel sotto lo stretto di Messina: il progetto dell’ingegner Saccà (Di lunedì 10 agosto 2020) Cinque anni per realizzare lo scavo, costo di un miliardo e mezzo: il piano riprende un’idea già formulata nel 1870 e sfrutta una «sella» sottomarina a poco più di 100 metri di profondità Leggi su corriere

«Non posso dire faremo il ponte sullo Stretto, non ci sono i presupposti. Dobbiamo prima realizzare l'alta velocità di rete in tutta la Calabria e poi in Sicilia, ma dobbiamo porci il problema di ques ...Messina e Reggio Calabria». Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture, Paola De Micheli, a margine della sottoscrizione a Verona di due protocolli d’intesa per la realizzazione dell’alta velocità ...