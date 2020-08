Tampona auto e investe 3 volte il conducente: 'Andava troppo piano'. Grave padre di famiglia (Di lunedì 10 agosto 2020) 'Andavano troppo piano': questa la giustificazione di un 51enne romano che ha Tamponato un'auto con a bordo una famiglia e quando il conducente &eGrave; sceso dalla macchina lo ha investito per tre volte. L'... Leggi su leggo

deeplyfree3 : Tampona auto e investe 3 volte il conducente: «Andava troppo piano». Grave padre di famiglia - paolorm2012 : RT @paolorm2012: Tampona auto e investe 3 volte il conducente: «Andavano troppo piano». Grave padre di famiglia - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Fiumicino, tampona auto e investe conducente: arrestato 51enne - Giacinto_Bruno : RT @SkyTG24: Fiumicino, tampona auto e investe conducente: arrestato 51enne - SkyTG24 : Fiumicino, tampona auto e investe conducente: arrestato 51enne -