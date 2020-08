Suns Europe: sabato 22 agosto in programma anche una serata “Friûl (Di lunedì 10 agosto 2020) Una serata all’insegna della musica di qualità e “fate in Friûl”! Quest’anno Suns Europe, festival delle arti in lingua minorizzata – organizzato annualmente dalla cooperativa Informazione Friulana con il sostegno finanziario della Regione Fvg e dell’Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane (ARLeF) -, apre con una bella novità: Suns Friûl, vetrina dedicata alle nuove produzioni musicali friulane del momento! L’appuntamento è nel cuore di Udine. Sul palcoscenico in piazza Venerio, sabato 22 agosto, dalle 21, si alterneranno i Corte di Lunas con il loro suggestivo epic folk; i Brût & Madone, rappresentati del metal core friulano; Alvise Nodale, erede della canzone d’autore carnica; i Dissociative ... Leggi su udine20

messveneto : Suns Europe ritorna e raddoppia. Anteprima con la musica friulana - CeccarelliL_ : Aperte le prenotazioni dei posti per Suns Europe: mai così giovane e rosa! - mmmi_it : RT @euroregionenews: Torna SUNS , dopo l’emergenza Covid-19, il confronto fra lingue con una storia antica e forme di comunicazione contemp… - euroregionenews : Torna SUNS , dopo l’emergenza Covid-19, il confronto fra lingue con una storia antica e forme di comunicazione cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Suns Europe Suns Europe ritorna e raddoppia. Anteprima con la musica friulana Il Messaggero Veneto Suns Europe ritorna e raddoppia Anteprima con la musica friulana

Dal 22 agosto al 19 settembre gli appuntamenti legati alle lingue minoritarie Non più al Teatrone ma all’aperto. La serata clou nel piazzale del Castello Suns Europe ritorna, raddoppia, si trasforma p ...

Suns Europe torna in Friuli, mai così giovane e rosa

Una su tutte il Concertone: quest’anno si terrà al Castello di Udine il 30 agosto alle 21. Nel pieno rispetto delle regole per il contenimento del Covid i posti saranno limitati, l’ingresso gratuito m ...

Dal 22 agosto al 19 settembre gli appuntamenti legati alle lingue minoritarie Non più al Teatrone ma all’aperto. La serata clou nel piazzale del Castello Suns Europe ritorna, raddoppia, si trasforma p ...Una su tutte il Concertone: quest’anno si terrà al Castello di Udine il 30 agosto alle 21. Nel pieno rispetto delle regole per il contenimento del Covid i posti saranno limitati, l’ingresso gratuito m ...