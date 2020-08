«Salvini è un piccolo uomo» Elodie, parole al vetriolo contro il leader della Lega (Di lunedì 10 agosto 2020) Non è la prima volta che Elodie esprime il suo pensiero politico. La cantante di origini creole ed ex allieva di “Amici di Maria de Filippi” ha recentemente rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Oltre a parlare di musica, carriera e progetti futuri, la talentuosa cantante ed ex modella, ha espresso il suo pensiero sulla Lega e su Salvini. Sul segretario della Lega Nord ha detto: «Quando hai un ruolo politico hai un megafono. E se offendi gratuitamente qualcuno scatenando odio ti assumi una grande responsabilità. Non mi piace come la Lega cerca di accalappiare voti. Vorrei avere dei veri punti di riferimento a rappresentarci». >> Leggi anche: I 5 deputati ... Leggi su urbanpost

Minumunfax : la fila delle donne ai cancelli dei campi profughi ha delle conseguenze. La Morani dice che Salvini detesta gli afr… - Spiralwavemood : RT @kvittoriak: Sono infastiditi dall'attenzione su #VivianaParisi e sul piccolo Gioele xk togliamo dibattito alla politica. Stanno sempre… - kvittoriak : Sono infastiditi dall'attenzione su #VivianaParisi e sul piccolo Gioele xk togliamo dibattito alla politica. Stanno… - kvittoriak : Per far contenti te ci dovremmo occupare Di Salvini di Conte del covid? In questo momento siamo assorbiti dalla tra… - FabioRocco86 : RT @mosca_cieca: @luigidimaio Lei èuna disgrazia per questo paese. Tagliare i parlamentari significa tagliare la rappresentanza!Rischiamo d… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini piccolo Vietato criticare Salvini: perde il posto la vicesindaca di Proserpio Il Piccolo Elodie ‘scende in campo’: «Non mi piace come la Lega cerca di accalappiare voti»

L’impegno politico non manca a Elodie. La cantante, interprete di uno dei tormentoni estivi di quest’anno (Ciclone), ha parlato anche dell’attuale quadro italiano, partendo dai temi di dibattito di ...

Regionali, con la vittoria di Fitto in Puglia Giorgia toglie a Salvini lo scettro del centrodestra

Delle 6 regioni al voto in settembre, la vittoria di Zaia in Veneto e quella di Toti in Liguria sarà un successo ascrivibile unicamente ai due governatori uscenti; per questo Salvini punta a vincere i ...

L’impegno politico non manca a Elodie. La cantante, interprete di uno dei tormentoni estivi di quest’anno (Ciclone), ha parlato anche dell’attuale quadro italiano, partendo dai temi di dibattito di ...Delle 6 regioni al voto in settembre, la vittoria di Zaia in Veneto e quella di Toti in Liguria sarà un successo ascrivibile unicamente ai due governatori uscenti; per questo Salvini punta a vincere i ...