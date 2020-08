Rottamazione auto e bonus fino a 10mila euro, serve la busta paga? (Di lunedì 10 agosto 2020) Gli incentivi del settore auto nel 2020 sono molto appetibili e si può arrivare ad ottenere un bonus di 10mila euro se si rottama la vecchia auto. Tanti i dubbi su come ottenere il bonus e anche i possessori della legge 104 che fruiscono delle agevolazioni fiscali auto chiedono come fare. Un lettore ci chiede se per aderire al bonus necessita la busta paga, vediamo come funziona. Rottamazione auto e bonus fino a 10mila euro Un lettore ci ha scritto: “Buongiorno, volevo chiederti informazioni per bonus auto nuova fino 10.000 ... Leggi su notizieora

NotizieOra : #Rottamazione #Auto e bonus fino a 10mila euro, serve la busta paga? - infoiteconomia : Rottamazione auto: bonus fino a 10 Mila euro per i nuovi acquisti - Autoingros : Scopri sul nostro sito tutte le vetture che beneficiano degli ecoincentivi. Scopri di più - LaNotiziaQuoti : Incendio nel Punto riciclo auto di Sant’Andrea delle Fratte a Perugia. Il rogo, subito domato dai Vigili del fuoco,… - Angelo79787229 : @msgelmini Volete ripetere le cazzate di quando eravate al governo? Gli Incentivi alla rottamazione creano una boll… -