Roblox è il videogioco più popolare al mondo (Di lunedì 10 agosto 2020) Curiosi di sapere il nome del gioco più popolare in questo 2020 segnato dall'epidemia di Covid? Si tratta di Roblox, titolo che è stato il più ricercato e scaricato in ben 95 nazioni e con 150 milioni di utenti attivi su base mensile.Di seguito potete trovare la classifica delle prime 9 posizioni, realizzata da comparethemarket (il numero accanto al nome si riferisce al numero di nazioni in cui il titolo è più popolare): Dalla classifica vediamo sul podio Fortnite (che tra l'altro è il più popolare nella nostra Italia) e il sempreverde Minecraft.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : Roblox videogioco Roblox è il videogioco più popolare al mondo Eurogamer.it Roblox è il videogioco più popolare al mondo

Curiosi di sapere il nome del gioco più popolare in questo 2020 segnato dall'epidemia di Covid? Si tratta di Roblox, titolo che è stato il più ricercato e scaricato in ben 95 nazioni e con 150 milioni ...

Roblox è il gioco più popolare al mondo, nonostante molti giocatori tradizionali non sappiano nemmeno cosa sia

Il videogioco più popolare al mondo durante il periodo di confinamento è Roblox, nonostante molti giocatori tradizionali non sappiano nemmeno cosa sia. Qual è stato il videogioco più popolare al mondo ...

Curiosi di sapere il nome del gioco più popolare in questo 2020 segnato dall'epidemia di Covid? Si tratta di Roblox, titolo che è stato il più ricercato e scaricato in ben 95 nazioni e con 150 milioni ...Il videogioco più popolare al mondo durante il periodo di confinamento è Roblox, nonostante molti giocatori tradizionali non sappiano nemmeno cosa sia. Qual è stato il videogioco più popolare al mondo ...