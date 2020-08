PSG, Tuchel: «In Serie A tutti si difendono. Atalanta unica» (Di lunedì 10 agosto 2020) Thomas Tuchel ha parlato della sfida di Champions League contro l’Atalanta: le dichiarazioni del tecnico del PSG Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, ha parlato in vista della sfida di Champions League contro l’Atalanta. «L’Atalanta ha uno stile gioco unico, amano attaccare con tutta la squadra. tutti salgono sempre seguendo lo sviluppo dell’azione, Gomez ha sempre grande libertà, attaccano bene sulle fasce, mettendo cross in area e sono in grado di concludere dalla distanza. In Serie A dove tante amano difendersi, creare una squadra che pensa sempre ad attaccare è davvero una grande sorpresa. Un grande lavoro di Gasperini, su questo non ci sono dubbi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

