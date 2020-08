Previsioni Meteo, la settimana di Ferragosto inizia con il super caldo: +40°C pomeriggio al Centro, temporali al Sud (Di lunedì 10 agosto 2020) Previsioni Meteo – Splendida giornata di sole su tutto il paese, in questo inizio della settimana di Ferragosto. E’ salita oramai in cattedra l’alta pressione sul bacino centrale del Mediterraneo e sull’Italia, alta pressione in realtà già in buona forma da diversi giorni sui settori Centro settentrionali, solo al Sud ha tergiversato un po’ per via dell’influenza, ancora, di correnti instabili settentrionali anche con temporali localmente forti fino a sabato. Ma da ieri e ancor più da oggi, l’anticiclone sarà padrone di tutta Italia, grazie a un promontorio di matrice nordafricana, quindi anche molto caldo. I valori massimi hanno raggiunto diffusamente +37/+38°C nel fine ... Leggi su meteoweb.eu

