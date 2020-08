Premier Conte sullo Stretto di Messina: «No al ponte, ci vuole un tunnel sottomarino» (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Premier Conte ieri 9 agosto 2020, è stato ospite de “La Piazza”, evento organizzato dal quotidiano ‘Affaritaliani.it’, in provincia di Bari. Il primo tema affrontato è inevitabilmente quello del Covid 19. In merito al vaccino, Conte ha spiegato: «Non ritengo che debba essere obbligatorio, ma deve essere messo a disposizione». Facendo il punto della situazione il Premier afferma: «Il bilancio personale preferisco farlo alla fine, vorrei aspettare di uscire dalla pandemia e poi trarre le conclusioni. Il bilancio sull’Italia però lo stanno facendo anche all’estero, e mi sembra che sia un bilancio positivo: si analizza il modello italiano e lo si propone, ed è motivo di grande orgoglio». Nel colloquio, durato circa un’ora e ... Leggi su urbanpost

E il premier Conte mette in chiaro: "Referendum sul taglio dei parlamentari? Arrivato in Puglia in compagnia della fidanzata Olivia Paladini, ci pensa il premier Giuseppe Conte a fissare alcuni palett ..."non ho mai posto un segreto di stato e sono il primo che consentirà la pubblicazione di tutto: Non abbiamo nulla da nascondere" ha detto il premier ...