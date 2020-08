Pescara, incidente in scooter: Daniel muore a soli 15 anni (Di lunedì 10 agosto 2020) Drammatico incidente al confine tra Pescara e Sambuceto. Perde la vita Daniel Colarossi, di appena 15 anni. Fatale un incidente con lo scooter su cui la vittima viaggiava. Pescara, morto Daniel Colarossi: aveva 15 anni Per ragioni ancora da accertare, il ragazzo ha perso il controllo del mezzo ed è finito prima a terra e … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Cityrumors_it : Pescara, in 2 sul monopattino: multati dopo l’incidente - paoloderugeriis : RT @il_pescara: Tragico schianto fra Pescara e San Giovanni Teatino: morto 15enne alla guida di uno scooter - il_pescara : Tragico schianto fra Pescara e San Giovanni Teatino: morto 15enne alla guida di uno scooter - TrafficoA : A14 - Ancona - Coda A14 Bologna-Pescara Coda di 1 km tra Ancona sud e Ancona Nord per incidente - TrafficoA : A14 - Ancona - Traffico Rallentato A14 Bologna-Pescara Traffico Rallentato tra Ancona sud e Ancona Nord per incidente -