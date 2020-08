Palermo, Ferrero torna alla carica? Il patron della Sampdoria pronto ad aiutare il club rosa. I dettagli (Di lunedì 10 agosto 2020) Massimo Ferrero torna alla carica."La 'maretta' societaria che da mesi va avanti all'interno del Palermo non ha ancora trovato una soluzione definitiva, ma attira interessi tutt'altro che imprevedibili". Apre così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia'. Sì, perché l'attuale patron della Sampdoria starebbe continuando a seguire con interesse le vicende legate al Palermo. Un anno fa, la proposta di Ferrero fu di fatto bocciata, con la scelta da parte della commissione istituita appositamente dal Comune di Palermo che è ricaduta su Hera Hora."Sì, il suo interessamento è noto sin dai tempi del bando di un anno fa - ha dichiarato il ... Leggi su mediagol

bennygiardina : Quasi tutte le concorrenti del #Palermo hanno certezze per la panchina, mentre i rosa sono ancora senza allenatore.… - Mediagol : #Palermo, #Ferrero torna alla carica? Il patron della #Sampdoria pronto ad aiutare il club rosa. I dettagli - WiAnselmo : #Palermo, Ferrero torna alla carica? Il patron della #Sampdoria pronto ad aiutare il club rosa. I dettagli… - Mediagol : #Palermo, Ferrero torna alla carica? Il patron della #Sampdoria pronto ad aiutare il club rosa. I dettagli… - ForzaPalermoIT : ?? Ferrero, torna l'interesse per il Palermo #PalermoCalcio #SerieC -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Ferrero

Mediagol.it

Sono in totale 11 i giovani di Canicattini, nel Siracusano, tornati positivi da Malta dove erano stati in vacanza. 09:07Vanno in vacanza a Malta e tornano positivi, contagiati 11 giovani di Canicattin ...08:51Palermo senza allenatore a una settimana dal ritiro, Ferrero pronto a collaborare con Mirri e Di Piazza 08:51Omicidio Ruxandra, resta in cella il palermitano che ha confessato il delitto e poi ri ...