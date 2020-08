Onorevoli accattoni e moralisti ipocriti (Di lunedì 10 agosto 2020) 00:00 Tutti se la prendono giustamente con i cinque parlamentari che si sono presi il bonus di 600 euro. Insopportabile il moralismo della Perina sulla Stampa, quella che difendeva Gianfranco Fini sulla casa di Montecarlo. 02:00 Fa bene Nannicini a ricordare anche i Navigator. 04:40 Ripubblica continua con il solito allarmismo sul virus. 06:00 L’emergenza è finita ma la nostra libertà è ancora minacciata. 08:05 La celebrazione del Corriere della Sera a Conte… 08:44 Arriva un’altra minchiata: il tunnel sottomarino al posto del ponte sullo Stretto. 10:57 La ministra del Lavoro Catalfo ci dice che il blocco dei licenziamenti non avrà ricadute sull’economia. Questi sono matti! 11:38 Bonus casalinghe, una presa per i fondelli! 12:10 Da leggere Cottarelli sulla riforma fiscale.L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro

Piove sul bagnato della Lega di Matteo Salvini, visto che risultano tre leghisti, per quanto ancora ignoti, fra i cinque deputati segnalati dal servizio antifrode dell’Inps per avere chiesto e percepi ...

