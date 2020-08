Non solo Juventus, un altro club di A piomba su Milik: ci pensa la Fiorentina (Di lunedì 10 agosto 2020) La Fiorentina è a caccia di un attaccante in grado di avvicinare il muro della doppia cifra. Leggi su tuttonapoli

AnnalisaChirico : Il bonusCovid non lo hanno preso solo i 5 parlamentari ma anche navigator e notai, professionisti vari che hanno in… - TeresaBellanova : I 5 parlamentari che avrebbero percepito 600€ di bonus partita IVA se hanno un minimo di dignità possono fare solo… - borghi_claudio : Su tutti i giornali di oggi ci sono la bellezza di TRE articoli sul SURE di cui DUE sono interviste a CONTE E GENTI… - ErnestoMocci : RT @tohr___: Ora, in spiaggia, solo, seduto a guardare il cielo stellato. Vigilante in moto si ferma a dirmi che è vietato. Gli dico che o… - sostengo5 : RT @Maxtom49: Ha detto la ridicola #Raggi che si ricandida; non ci sta ad apparecchiare la tavola per quelli di prima. Se le catastrofi che… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Non solo 5G. Così Trump affonda i cellulari Huawei Formiche.net Ora esiste anche una versione di Telegram in friulano

Un gruppo di volontari ha tradotto l'interfaccia dell'applicazione di messaggistica. L'obiettivo è dare un futuro alle lingue di minoranza “Mandi, o jeri seneôs di vioditi! Cemût? Âstu viodût che Tele ...

Mittal: Conte, è inaccettabile la scelta tra lavoro-salute

«Non vi sarà sfuggito che noi non consideriamo Taranto e la questione tarantina come riassumibile solo nella questione ex Ilva. Per noi la questione tarantina è molto più articolata e complessa. Credo ...

Un gruppo di volontari ha tradotto l'interfaccia dell'applicazione di messaggistica. L'obiettivo è dare un futuro alle lingue di minoranza “Mandi, o jeri seneôs di vioditi! Cemût? Âstu viodût che Tele ...«Non vi sarà sfuggito che noi non consideriamo Taranto e la questione tarantina come riassumibile solo nella questione ex Ilva. Per noi la questione tarantina è molto più articolata e complessa. Credo ...