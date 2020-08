Moto3, GP Austria 2020 in tv: programma, date, orari e come vederlo in diretta streaming (Di lunedì 10 agosto 2020) Il programma completo con le date e gli orari per il Gran Premio di Austria, valevole per il quinto appuntamento del Mondiale 2020 di Moto3, in programma da venerdì 14 a domenica 16 agosto sul circuito di Spielberg. Venerdì 14 agosto si comincia con le prime due sessioni di prove libere, una in programma alle ore 9 e la seconda alle ore 13:15. Sabato 15 sarà il momento delle le prove libere 3 alle ore 9:55. Nel pomeriggio si torna in pista. alle ore 12:35 per le qualifiche. Domenica 16 warm-up alle ore 8:40 e gara alle ore 11. Tutto il Gran Premio di Austria sarà trasmesso in diretta tv sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky ... Leggi su sportface

