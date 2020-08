Milano. Morosità pregressa nelle case popolari: riaperti i termini per il piano di rientro (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza la delibera con cui vengono riaperti per un altro anno i termini per aderire al piano di rientro volontario dal debito rivolto agli inquilini delle case popolari del Comune gestite da MM. Dopo aver avuto il via libera dalla Giunta nel maggio scorso, con quest’ultimo passaggio la proposta viene definitivamente adottata dall’Amministrazione. Il piano di recupero considera la morosità maturata dal 2003 fino al 31 dicembre 2016, oltre alla bollettazione chiamata “Straordinaria 2016” e relativa messa in mora, le cui scadenze di pagamento erano state differite al 2017, per un totale di circa 180 milioni di euro, e prevede la possibilità di dilazione dei pagamenti fino ad un massimo di ... Leggi su laprimapagina

Ultime Notizie dalla rete : Milano Morosità Sfratti prima del Covid. Calano Milano e Lombardia, a soffrire è la provincia Affaritaliani.it