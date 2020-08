Milan Bakayoko, ora la società andrà in pressing con il Chelsea (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Milan avvierà i contatti con il Chelsea per riportare in maglia rossonera Tiémoué Bakayoko secondo la Gazzetta dello Sport Raggiunto l’accordo con Bakayoko, il Milan contatterà il Chelsea per trovare un accordo sulla cessione del centrocampista con un passato già con la maglia rossonera. Il club londinese potrebbe chiedere al Diavolo di sborsare una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Il Milan cercherà però di abbassare la cifra di qualche milione facendo anche leva sulla volontà di Bakayoko, disposto a ritornare a giocare nel club rossonero. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Sport_Mediaset : #Milan-#Ibrahimovic, l'accordo è vicino. E c'è anche #Bakayoko. Lo svedese firmerà per un anno. Il francese, invece… - YasarYa95534736 : RT @MilanNewsit: Tuttosport - Milan, intensificati i contatti per Bakayoko: possibile accordo con il Chelsea per un prestito con obbligo di… - YasarYa95534736 : RT @MilanNewsit: Gazzetta - Milan-Bakayoko: il Chelsea chiede 20 milioni - FantaMasterApp : 'Milan, rinnovo Ibrahimovic: c’è l’ok, ora si chiude! Spunta un altro clamoroso ritorno' - sportli26181512 : Gazzetta - Milan-Bakayoko: il Chelsea chiede 20 milioni: Dopo aver trovato l'accordo con Tiemoué Bakayoko, il quale… -