Migranti, sindaco di Messina: “Se non chiude il Cas occupo la prefettura” (Di lunedì 10 agosto 2020) PALERMO – “Se entro il 23 agosto, come da accordi istituzionali presi con il prefetto di Messina, il Cas che ospita i migranti in quarantena non sara’ chiuso, il giorno dopo occupero’ la prefettura in segno di protesta. Sono pronto a farmi arrestare per mantenere fede all’impegno preso con la mia comunita’, la quale chiede risposte su tale spiacevole vicenda. Leggi su dire

Noiconsalvini : IL SINDACO DI OVADA SCRIVE AL MINISTRO LAMORGESE: “QUATTRO MIGRANTI SU 10 POSITIVI AL COVID, SOSPENDETE GLI ARRIVI” - fattoquotidiano : Migranti, il sindaco di Lampedusa: “In due settimane 5500 persone” e quello di Pozzallo: “La nave quarantena non ri… - Adnkronos : #Migranti, sindaco #Lampedusa: 'In pochi giorni oltre 5.500 arrivi, è emergenza' - Carmine13051963 : RT @GiancarloDeRisi: Ennesima prodezza di un sindaco grillino, ma la verità viene sempre a galla: “Teniamo nascosto il numero di migranti i… - Simona53313767 : RT @GiancarloDeRisi: Ennesima prodezza di un sindaco grillino, ma la verità viene sempre a galla: “Teniamo nascosto il numero di migranti i… -