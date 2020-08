METEO verso Ferragosto tra CALDO AFRICANO e qualche forte TEMPORALE (Di lunedì 10 agosto 2020) METEO SINO AL 15 AGOSTO 2020, ANALISI E PREVISIONE Il dominio dell’anticiclone subtropicale è particolarmente saldo sull’Europa Centro-Occidentale, ove determina scenari di prevalente stabilità e temperature ben superiori alla norma. L’alta pressione continua a rafforzarsi anche in direzione dell’Italia, ove si vanno del tutto affievolendo i rimasugli d’instabilità sulle regioni meridionali. Salgono nel contempo le temperature, con CALDO che si fa importante in alcune regioni per la risalita di correnti calde dal Nord Africa. L’Italia è tuttavia un po’ divisa in due, considerando i residui flussi d’aria fresca in quota che insistono all’estremo Sud, veicolati dalla goccia fredda posizionata tra l’Egeo ed il Mar Nero. Il flusso sahariano investe ... Leggi su meteogiornale

