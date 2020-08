Mercato NBA – Kemba Walker svela: “sono stato vicino ai New York Knicks” (Di lunedì 10 agosto 2020) Le ultime sessioni di Mercato, fra Draft, trade e free agency, non hanno riservato grandi gioie (Barrett e Robinson a parte) per i tifosi newYorkesi che da oggi avranno un rimpianto in più: Kemba Walker. L’attuale playmaker dei Celtics ha infatti dichiarato di essere stato vicino alla firma con i Knicks prima del passaggio definitivo a Boston: “i Knicks hanno avuto serie possibilità di aggiudicarsi il mio cartellino l’estate scorsa. Prima che Boston si dichiarasse, la mia preferenza era assolutamente orientata in direzione NY. Avrei potuto giocare per la squadra della mia città, conscio del fatto che, con il mio arrivo, la società avrebbe preso altri giocatori di livello. Ad ogni modo, nonostante le trattative di ... Leggi su sportfair

L'infortunio al n°25 dei Sixers (che probabilmente ha già messo fine alla sua annata) apre scenari sorprendenti: in caso di precoce eliminazione ai playoff, a Philadelphia potrebbero decidere di "romp ...

MERCATO NBA - Pelicans, Kidd e Lue candidati alla panchina?

I New Orleans Pelicans pensano al futuro con Alvin Gentry, capo allenatore dal 2015, che entrerà presto nel suo ultimo anno di contratto con la franchigia. Secondo quanto riportato da ESPN, laddove i ...

