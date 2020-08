Mercato Juventus, due nuovi bomber per Pirlo: torna di moda Icardi (Di lunedì 10 agosto 2020) Mercato Juventus – Paratici sarebbe pronto a regalare al nuovo allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, non uno ma due bomber per l’attacco! Una necessità che dopo la quasi certa cessione del Pipita Higuain consentirà al neo allenatore di lavorare con una nuova rosa, specialmente sul piano offensivo. Come sappiamo, nonostante il profilo di Milik fosse legato a Sarri, tutt’ora, l’attaccante polacco del Napoli continua a rimanere in polpe. Ma la Vecchia Signora non si fermerebbe qui. Potrebbe infatti tornare di moda un vecchio pallino dei bianconeri. Mercato Juventus, Icardi e Milik nel mirino Stiamo parlando, naturalmente, di Mauro Icardi. Secondo quanto si legge su ... Leggi su juvedipendenza

